День Бренда 2019. Стагнация как рывок?

8 октября в московском Цифровом деловом пространстве состоится ключевая бизнес-конференция осени — «День Бренда 2019», посвященная актуальным вопросам в сфере маркетинга и рекламы. Ключевая тема конференции: «Стагнация как рывок?».

На конференции эксперты и участники рынка обсудят замедление роста российского рекламного рынка и что делать индустрии, чтобы совершить качественный рывок, какие для этого имеются возможности, какую роль в этом сыграют технологии и управленческие решения.

«День Бренда» — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог первых лиц компаний-производителей, топ-менеджеров российских рекламных агентств и международных коммуникационных холдингов, экспертов в области высоких технологий и масс-медиа.

Программа мероприятия

Открывающая сессия | Стагнация как рывок?

Открывающая «День Бренда» сессия даст старт обсуждению проблемы трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли. Представители «Русбренда», НРА, Mediascope и крупнейших компаний-рекламодателей также рассмотрят вопрос, сможет ли индустрия использовать замедление темпов роста как отправную точку или драйвер качественных изменений. Ключевой вопрос дискуссии: что делать брендам, чтобы совершить рывок, и как его сделать?

Бенчмарки и агенты влияния 2019

На секции маркетологи и ведущие специалисты в области рекламы представят лучшие кейсы, посвященные технологическим, креативным и продуктовым решениям, представят аналитику и тренды в сегменте российских маркетинговых коммуникаций и построения брендов.

Advertising Discussions Day

Маркетологи и представители агентской отрасли обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием и эффективностью маркетинга и рекламы.

Brand & Advertising Day

Секция с докладами об эффективности и технологичности маркетинговых коммуникаций от маркетологов и представителей крупнейших игроков агентской отрасли.

Организаторы мероприятия: «Русбренд», AdIndex, Mediascope, «Национальный Рекламный Альянс» (НРА).

Генеральный партнер: Mediainstinct

Индустриальные партнеры: ADV Group, Dentsu Aegis Network, ivi, OMD OM Group

Партнеры конференции: «Яндекс», НТВ, Maer Group, GroupM, Publicis Group

Мероприятие является закрытым, каждая заявка на участие рассматривается модератором отдельно. Преимущественное право посетить мероприятие имеют представители компаний-членов Ассоциации «Русбренд», а также топ-менеджеры и представители маркетинга компаний-рекламодателей.

Все подробности на официальном сайте конференции:

Дата проведения: 8 октября 2019 года

Место проведения: г. Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП)

По вопросам аккредитации СМИ — brandday@adindex.ru

Тел.: +7 495 737-08-45

Как прошел «День Бренда 2018. Время, вперед!» — смотрите в спецпроекте