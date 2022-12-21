Общество 21 декабря 2022, 10:52 День беременных предложили учредить в России

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила письмо председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с предложением учредить День беременных. Об этом написал RT.

По словам омбудсмена, такое решение может стать еще одной мерой, направленной на преодоление демографического кризиса в стране.

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«Так как беременность протекает девять месяцев в году, установление Дня беременных 7 апреля и 7 октября на любом сроке беременности затронет указанные даты», — добавила Волынец.

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