Демонтированный танк Т-34 установили в ангаре Эстонского военного музея под Таллином

Танк-памятник Т-34 поставили в ангаре Эстонского военного музея в поселке Виймси под Таллином. Сюда легендарную боевую машину привезли после демонтажа из Нарвы.

Внутри бака танка был обнаружен двигатель, немного топлива и красная искусственная гвоздика, пишет газета «Известия».

Эстонские власти обещают сделать Т-34 частью экспозиции об истории Второй мировой войны.

Танк-памятник в Нарве, установленный в память о советских воинах, был демонтирован 16 августа. Это событие вызвало громкий общественный резонанс среди жителей города, которые собрались на стихийный митинг и принесли на место памятника цветы и свечи. Власти Курской области заявили о готовности забрать из Эстонии демонтированный танк Т-34. Накануне инициативная группа жителей Курской области запустила в Сети интернет-голосование о переносе памятника из Эстонии в Россию.