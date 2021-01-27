Демонтирован последний на Украине памятник Ленину

Последний на Украине памятник Владимиру Ленину, находящийся на открытой территории, демонтировали в Одесской области. Об этом в своем Fасеbооk-аккаунте сообщил руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области», — процитировало Позднякова РИА «Новости».

Напомним, что весной 2015 года на Украине вступил в силу закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. В стране переименовывают города и улицы, названные в честь государственных деятелей времен СССР.

Сотрудниками Института национальной памяти составлен список, в который включены 520 исторических личностей. Их деятельность подпадает под действие закона «О декоммунизации». Имена этих людей должны исчезнуть из географических названий. Документ, о котором идет речь, вызвал несогласие у большого числа граждан Украины и России.