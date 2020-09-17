«Демонизируют чеченцев». Депутат ГД от республики пожалуется в Генпрокуратуру после инцидента в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев собирается обратиться в Генпрокуратуру с письмом по поводу разжигания межнациональной розни после сообщений СМИ об осквернении православного источника в Калининграде. По его мнению, эти публикации «демонизируют» чеченцев.

Ранее сообщалось, что несколько молодых людей помыли свою обувь в «Живоносном источнике» в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда. Это было снято на видео, и вызвало негативную реакцию в Сети. Позже выяснилось, что мужчины являются уроженцами Дагестана.

«Случившееся в Калининграде осквернение святыни наших соотечественников — ужасное событие. Остроты во все это добавили СМИ, стремящиеся сделать трафик за счет громких заголовков. Они попытались демонизировать чеченский народ, который как никто другой знает цену межрелигиозного мира», — отметил Саралиев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на видео не было чеченцев, а мусульманское сообщество также возмущено таким отношением к источнику. Саралиев упомянул, что подготовил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикации на предмет «разжигания межнациональной розни» и нарушений закона о СМИ.

«Я не жду уголовного преследования, может быть, они просто поспешили, наверное, хватит административного наказания или предупреждения со стороны того же Роскомнадзора. Искреннее надеюсь, что демонизация чеченского народа в СМИ прекратится», — заключил депутат.