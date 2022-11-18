18 ноября 2022, 01:10
Демократию на Западе сменил диктат меньшинства — Памфилова
Глава ЦИК России Памфилова: идея демократии на Западе умирает из-за диктата меньшинства
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что идея демократии на Западе умирает, так как там действует диктат меньшинства. В интервью белорусскому телеканалу ОНТ она назвала западные страны «демократическими оборотнями».
«Основы демократии — власть формирует большинство, но при этом соблюдаются права меньшинств. Вот демократия в классическом понимании. А что сейчас на Западе произошло? Диктат меньшинства», — сказала Памфилова.
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Глава ЦИК также выразила разочарование западными политиками. По ее мнению, они больше не умеют аргументировать свои слова и отстаивать точку зрения.
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Памфилова добавила, что философия Запада заключается в использовании других государств и уничтожении недовольных.
В этом же интервью она заявила, что нужно быть более бескомпромиссным и жестким в отношении людей, которые предали свою страну. Она вспомнила слова великих мыслителей, призывавших бороться не только с внешними врагами, но и предателями внутри страны.
Элла Памфилова
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