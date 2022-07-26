Демографы назвали численность населения России к концу XXI века

Демографы сделали прогноз численности населения России на ближайшие десятилетия. К концу XXI века в стране останется от 67,4 до 216,7 миллиона человек, сообщил РБК со ссылкой на Высшую школу экономики.

«В целом результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 до 216,7 миллиона человек», — гласят результаты исследования.

Ученые разработали 30 возможных вариантов развития событий и представили прогноз численности и демографической нагрузки населения до 2100 года. Худший сценарий включает низкую рождаемость, высокую смертность и нулевую миграцию, лучший — обратное.

Специалисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, население России сократится до 137,5 миллиона человек. Убыль в среднем составит 353 тысячи человек в год, а миграционный приток — 245 тысяч.