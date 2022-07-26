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    26 июля 2022, 12:29

    Демографы назвали численность населения России к концу XXI века

    ВШЭ: население России к концу XXI века составит до 216 миллионов человек

    Екатерина Виславская

    Демографы сделали прогноз численности населения России на ближайшие десятилетия. К концу XXI века в стране останется от 67,4 до 216,7 миллиона человек, сообщил РБК со ссылкой на Высшую школу экономики.

    Демографы назвали численность населения России к концу XXI века

    «В целом результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 до 216,7 миллиона человек», — гласят результаты исследования.

    Ученые разработали 30 возможных вариантов развития событий и представили прогноз численности и демографической нагрузки населения до 2100 года. Худший сценарий включает низкую рождаемость, высокую смертность и нулевую миграцию, лучший — обратное.

    Специалисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, население России сократится до 137,5 миллиона человек. Убыль в среднем составит 353 тысячи человек в год, а миграционный приток — 245 тысяч.