Общество 30 января 2024, 17:11 Демографические проблемы России предложили решать «обрусением» жителей других стран Депутат Федоров предложил увеличить численность населения России «обрусением» РИА «Новости»

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Численность России можно увеличить путем «обрусения» русскоязычных жителей соседних стран. Так решали демографические проблемы со времен Новгородской республики, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Нам как государству полторы тысячи лет. За это время есть технология решения этих проблем. <…> Была технология, которая называется „обрусение“», — сказал он.

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Русская национальность, по словам Федорова, сформировалась на основе языка и культурно-исторической общности. Депутат заявил, что этим она отличалась от китайской и европейской национальностей, в основу которых легли письменность и этнос. Он назвал русскими всех, кто с рождения говорил по-русски.

Федоров предложил вернуть границы России к состоянию после Второй мировой войны и запустить миграционные потоки русских людей. Именно «обрусение», по мнению депутата, в свое время позволило Новгородской республике стать самым большим в мире государством.

Русскоязычные школы решили закрыть на востоке Финляндии. В Литве предложили отказаться от уроков русского языка, в том числе в качестве иностранного.