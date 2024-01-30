30 января 2024, 17:11
Демографические проблемы России предложили решать «обрусением» жителей других стран
Депутат Федоров предложил увеличить численность населения России «обрусением»
Численность России можно увеличить путем «обрусения» русскоязычных жителей соседних стран. Так решали демографические проблемы со времен Новгородской республики, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
«Нам как государству полторы тысячи лет. За это время есть технология решения этих проблем. <…> Была технология, которая называется „обрусение“», — сказал он.
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Русская национальность, по словам Федорова, сформировалась на основе языка и культурно-исторической общности. Депутат заявил, что этим она отличалась от китайской и европейской национальностей, в основу которых легли письменность и этнос. Он назвал русскими всех, кто с рождения говорил по-русски.
Федоров предложил вернуть границы России к состоянию после Второй мировой войны и запустить миграционные потоки русских людей. Именно «обрусение», по мнению депутата, в свое время позволило Новгородской республике стать самым большим в мире государством.
Русскоязычные школы решили закрыть на востоке Финляндии. В Литве предложили отказаться от уроков русского языка, в том числе в качестве иностранного.
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