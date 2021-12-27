Демографические потери России после распада Советского Союза составили 25,3 миллиона человек — без учета сверхубыли населения из-за пандемии коронавируса. Об этом написала газета «Ведомости».

Демографические потери населения оценивались исходя из данных по избыточной смертности и снижению рождаемости с 1991 года и по сей день. Авторы исследования использовали в своих подсчетах долгосрочные прогнозы Госкомстата СССР.

Это самые значимые демографические потери в истории современной России.

Предполагалось, что численность населения РФ к концу 2021 года составит 169,4 миллиона человек (вместе с Крымом — 171,9 миллиона). Но на данный момент население России составляет около 145,6 миллиона человек. Потери с учетом смертности от ковида составили 26,3 миллиона человек.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, прошедшей 23 декабря, назвал решение демографических проблем одной из главных задач государства. Путин также заявил, что одной из причин снижения рождаемости является экономическая составляющая.