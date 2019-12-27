Демограф засомневался в росте численности россиян к 2036 году
Прогноз Росстата об изменении численности россиян к 2036 году до 134-150 миллионов можно рассматривать как «слишком оптимистичный». Таким мнением поделился старший научный сотрудник экономического факультета МГУ, демограф Борис Денисов, сообщило агентство Ura.ru.
Прогноз Росстата верен, отметил эксперт. Тем не менее стоит ориентироваться на сокращение численности населения. Денисов предположил, что ведомство могло даже приукрасить представленную цифру. В России падает рождаемость, поэтому нельзя говорить про увеличение числа граждан.
Прогноз о том, что россияне будут жить на шесть лет дольше к 2035 году, оказался маловероятным, отметил Денисов.
«С нашим здравоохранением о продолжительности жизни населения говорить нельзя. Государство выделяет слишком мало денег на медицину», — добавил демограф.
Сейчас в России живут 146,7 миллиона граждан. По прогнозу Росстата, к 2036 году численность населения может измениться до 134-150 миллионов.