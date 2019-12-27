Демограф засомневался в росте численности россиян к 2036 году

Прогноз Росстата верен, отметил эксперт. Тем не менее стоит ориентироваться на сокращение численности населения. Денисов предположил, что ведомство могло даже приукрасить представленную цифру. В России падает рождаемость, поэтому нельзя говорить про увеличение числа граждан.

Прогноз о том, что россияне будут жить на шесть лет дольше к 2035 году, оказался маловероятным, отметил Денисов.

«С нашим здравоохранением о продолжительности жизни населения говорить нельзя. Государство выделяет слишком мало денег на медицину», — добавил демограф.

Сейчас в России живут 146,7 миллиона граждан. По прогнозу Росстата, к 2036 году численность населения может измениться до 134-150 миллионов.