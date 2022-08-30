Демограф высказался об идее увеличить материнский капитал

Независимый демограф Алексей Ракша заметил, что можно повысить эффективность программы маткапитала, выделив больше средств. Специалиста процитировало ИА НСН.

По данным информагентства, депутаты предложили с 1 января 2023 года увеличить размер маткапитала на второго ребенка до 933 тысяч рублей, а саму программу сделать бессрочной.

Ракша выразил уверенность, что эта инициатива очень хорошо повлияет на рождаемость, если из нее убрать условие про неполучение маткапитала на первого ребенка. По его мнению, для улучшения демографической ситуации нужно выплачивать за рождение третьего ребенка полтора миллиона рублей и удвоить расходы на здравоохранение.

«С 2007 года в России родились два-два с половиной миллиона вторых и последующих детей — это эффект от программы материнского капитала. Такие программы должны быть бессрочными, ориентированными на второго и последующих детей», — уточнил Ракша.