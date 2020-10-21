Демограф усомнился в заселении Сибири китайцами

«Во-первых, в Китае рождаемость точно такая же, как и у нас — она очень низкая, она снижается, Китай будет вымирать. Он, наоборот, будет всасывать в себя мигрантов, он уже это делает», — обратил внимание Ракша.

Он напомнил, что в Китае была дикая рождаемость, когда он был нищим, и китайцев разбрасывало по всему миру. Теперь же он собирает все обратно, поскольку уровень жизни возрос, а рождаемость упала. Кроме того, не хватает работников.

«Для того, чтобы на рынке торговать или лес рубить, много людей не надо. Поэтому не будут китайцы заселять нашу холодную, плохо обустроенную Сибирь с плохими дорогами», — добавил эксперт.