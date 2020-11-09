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    09 ноября 2020, 11:40

    Демограф спрогнозировал убыль населения РФ в 2021 году из-за COVID-19

    Полина Петрова

    Старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов спрогнозировал затяжную убыль населения России в будущем году из-за распространения коронавируса, пишет «Общественная служба новостей».
    Демограф спрогнозировал убыль населения РФ в 2021 году из-за COVID-19

    Накануне председатели Счетной палаты РФ заявили, что с января по июль этого года естественная убыль населения увеличилась на 30%. Она составила более 316 тысяч человек. В целом количество умерших стало в 1,4 раза больше числа родившихся.

    Денисов отметил, что такие показатели обусловлены пандемией СОVID-19 и закрытием границ нашей страны.

    «В основном это естественные причины, но коронавирус на ситуацию тоже влияет. Остановилась миграция и в Россию больше не едут, потому что страна закрыта. И, соответственно, притока нет, население меньше», — пояснил специалист.

    Он заключил, что по поводу ситуации с коронавирусом у него нет оптимистичных ожиданий на ближайшее будущее.