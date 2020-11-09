Демограф спрогнозировал убыль населения РФ в 2021 году из-за COVID-19

Накануне председатели Счетной палаты РФ заявили, что с января по июль этого года естественная убыль населения увеличилась на 30%. Она составила более 316 тысяч человек. В целом количество умерших стало в 1,4 раза больше числа родившихся.

Денисов отметил, что такие показатели обусловлены пандемией СОVID-19 и закрытием границ нашей страны.

«В основном это естественные причины, но коронавирус на ситуацию тоже влияет. Остановилась миграция и в Россию больше не едут, потому что страна закрыта. И, соответственно, притока нет, население меньше», — пояснил специалист.

Он заключил, что по поводу ситуации с коронавирусом у него нет оптимистичных ожиданий на ближайшее будущее.