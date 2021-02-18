Демограф спрогнозировал численность населения России к 2040 году

Численность населения России к 2040 году будет составлять чуть больше 130 миллионов. Такой прогноз сделал независимый демограф Алексей Ракша.

«К 2030 году, <…> скорее всего, россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году — 130 с чем-то миллионов. А вот „с чем“ — это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140», — сказал Ракша в интервью Lenta.ru.

Чтобы численность населения не падала, государству надо выделять на демографическую политику около пяти триллионов рублей ежегодно, считает демограф. По его словам, на эти меры нужно тратить не менее 4-5% ВВП.

Он подчеркнул, что рождаемость в последние десятилетия снижается почти во всех странах мира. Исключения — страны Африки и Средняя Азия. В частности, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан.

По предварительным данным Росстата за 2020 год, в России около 146,24 миллиона жителей. Эксперты зафиксировали в прошлом году рекордное количество смертей в РФ — более полумиллиона. Высокую смертность связали с пандемией.