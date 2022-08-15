Демограф Синельников оценил цифру, указывающую на рост населения Земли

Доктор социологических наук, демограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников прокомментировал информацию о том, что население Земли выросло до рекордных восьми миллиардов человек и продолжает увеличиваться. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам ученого, понятие «общемировое население» — лишь абстракция.

«Есть богатые и есть бедные страны. Есть страны с очень плотным населением, например, многие европейские: маленькая территория и большое население, они живут хорошо. Есть страны с малочисленным населением, которые живут хорошо. Есть африканские страны и Индия, где численность населения велика, плотность населения велика, а жизненный уровень невысокий. Есть случаи, когда большое население не мешает жизненному уровню. Это не совсем связанные между собой явления. Общемировое население — это абстракция, у каждой конкретной страны конкретные демографические проблемы», — сказал профессор.

Он уточнил, что существует три сценария рождаемости: низкий, средний и высокий. По двум из трех население должно будет начать сокращаться в середине 50-х годов нынешнего века.