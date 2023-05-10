Общество 10 мая 2023, 17:44 Демограф Ракша высказался об идее перевода студентов-родителей на бюджет Демограф Ракша назвал хорошей идеей перевод студентов-родителей на бюджет

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Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила переводить студентов с детьми на бюджетную форму обучения. Независимый демограф Алексей Ракша высказался о данной инициативе. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, данная идея станет хорошей государственной поддержкой для молодых родителей. Однако он не уверен, что инициатива в действительности сможет повысить рождаемость.

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«Насколько она повысит рождаемость, не знаю, поскольку у нас нет таких прецедентов, не с чем сравнивать. Точно повысит рождаемость маткапитал на второго и третьего ребенка», — отметил Ракша.