Общество 18 июля 2023, 17:59 Демограф Ракша рассказал, что в России первого ребенка рожают примерно в 26 лет

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По статистике женщина, живущая в России, рожает первого ребенка в возрасте 26 лет. Об этом ИА НСН сообщил независимый демограф Алексей Ракша.

Эксперт подчеркнул, что в наше стране эта цифра практически не растет. По его словам, в России почти самый молодой возраст, в котором появляется первый ребенок, по сравнению с любой европейской страной.

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Ракша добавил, что оптимум здоровья младенцев приходится на возраст матери 25-29 лет, в Москве и Чечне немного другие показатели — от 30 лет.