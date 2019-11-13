Демограф прокомментировал сокращение населения России

Алла Иванова выступила на пресс-конференции «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента». По ее словам, россияне, рожденные в 90-х, не компенсируют смертность поколения послевоенных лет рождаемостью.

По информации издания, естественная убыль населения за период январь–август 2019 года на 30% больше аналогичных показателей в прошлом году. Министерство экономического развития отметило, что за счет мигрантов численность населения России будет расти до 2023 года.

Население России пошло на убыль Подробнее

«В России отмечается убыль населения, это было понятно и демографам, и политикам много лет назад. Ситуацию определяют очевидные факторы, долгосрочные проблемы, характерные для нашего населения. В пожилые возраста вступают многочисленные поколения людей, которые родились в период послевоенного восстановления рождаемости. Это влияет на рост числа умерших. А что касается, рождаемости, мы имеем влияние структурного фактора. Сейчас рожают те женщины, которые родились в 90-х годах, в период спада рождаемости», — пояснила Алла Иванова.

Ранее Счетная палата опубликовала доклад. Из него стало известно, что демография России оказалась под угрозой: страна может не достигнуть национальной цели и так и не добиться устойчивого естественного роста численности населения.