Демограф определил подходящий возраст для налога на бездетность

Налог на бездетность будет распространяться на всех совершеннолетних россиянок.

«Мое предложение — с 18 лет навсегда», — заявил Крупнов.

Ранее общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом бездетных россиян. Она призвала возродить практику времен СССР, когда на всех мужчин и замужних женщин старше 20 лет действовал налог в 6% вплоть до выхода на пенсию.

«Главное здесь — не сбор денег». Эксперты — о возможном возвращении налога на бездетность Подробнее

Крупнов предложил взимать с бездетных соотечественников по 100 рублей, с россиян с одним ребенком — 50 рублей, а с граждан с двумя детьми — рубль. Задача налога — вернуть стремление к созданию многодетных семей.