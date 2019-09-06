Демограф определил подходящий возраст для налога на бездетность
Определен возраст, с которого россиян могут обязать платить символический налог за бездетность. Его назвал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, сообщило ИА НСН.
Налог на бездетность будет распространяться на всех совершеннолетних россиянок.
«Мое предложение — с 18 лет навсегда», — заявил Крупнов.
Ранее общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом бездетных россиян. Она призвала возродить практику времен СССР, когда на всех мужчин и замужних женщин старше 20 лет действовал налог в 6% вплоть до выхода на пенсию.
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Крупнов предложил взимать с бездетных соотечественников по 100 рублей, с россиян с одним ребенком — 50 рублей, а с граждан с двумя детьми — рубль. Задача налога — вернуть стремление к созданию многодетных семей.