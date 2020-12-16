Демограф объяснил, почему в России снизилось число мигрантов

По информации МВД, численность приезжих в нынешнем году составила около шести миллионов человек. При этом обычно каждый год в России находятся от девяти до 11 миллионов граждан из других стран. По словам Чудиновских, расчеты начали производиться с 2014 года. На протяжении многих лет цифра в районе 10-11 миллионов держалась примерно на одном уровне.

Она отметила, что речь идет не только о работниках, но и о туристах, транзитных пассажирах. Так как в настоящий момент границы закрыты, люди не смогли въехать в Россию.

«Все по цепочке зависит от эпидемиологической ситуации: когда пойдет на спад эта волна и правительством будет принято решение возобновить транспортное сообщение с теми странами, с которыми оно еще не восстановлено, тогда начнется постепенный, но тренд на восстановление», — пояснила специалист.

Чудиновских заключила, что пока экономика нуждается в мигрантах.