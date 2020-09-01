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    01 сентября 2020, 11:37

    Демограф объяснил, почему маткапитал не решит проблему убыли населения РФ

    Полина Петрова

    Член-корреспондент РАН, ведущий российский специалист в области демографии Сергей Рязанцев объяснил, почему материнский капитал не решит проблему убыли населения РФ.
    Демограф объяснил, почему маткапитал не решит проблему убыли населения РФ

    Согласно проекту единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ, до 2024 года в текущем году население России снизится на 158 тысяч человек. По словам Рязанцева, большая убыль населения в нынешнем году в нашей стране сложилась по причине того, что уменьшилось число женщин репродуктивного возраста.

    «Сейчас в России не очень хорошая возрастная структура, то есть у нас сократилось количество женщин репродуктивного возраста, которые рожают детей. Репродуктивный возраст — это от 15 до 45 лет в статистике берется», — процитировал эксперт сайт Ura.ru.

    Рязанцев пояснил, что материнский капитал уже не справляется с целью увеличения рождаемости. Как считает специалист, даже мигранты не смогут исправить ситуацию.

    Новости SMI.FM