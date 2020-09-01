Демограф объяснил, почему маткапитал не решит проблему убыли населения РФ

Член-корреспондент РАН, ведущий российский специалист в области демографии Сергей Рязанцев объяснил, почему материнский капитал не решит проблему убыли населения РФ.

Согласно проекту единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ, до 2024 года в текущем году население России снизится на 158 тысяч человек. По словам Рязанцева, большая убыль населения в нынешнем году в нашей стране сложилась по причине того, что уменьшилось число женщин репродуктивного возраста.

«Сейчас в России не очень хорошая возрастная структура, то есть у нас сократилось количество женщин репродуктивного возраста, которые рожают детей. Репродуктивный возраст — это от 15 до 45 лет в статистике берется», — процитировал эксперт сайт Ura.ru.

Рязанцев пояснил, что материнский капитал уже не справляется с целью увеличения рождаемости. Как считает специалист, даже мигранты не смогут исправить ситуацию.