По данным информагентства, россияне объясняют свое нежелание заводить детей следующими причинами: состояние здоровья, нестабильная финансовая ситуация, карьера, квартирный вопрос, отсутствие супруга или партнера, желание пожить для себя.

«Нежелание рожать детей — это вообще мировой тренд. У людей изменилось отношение к жизни, я не знаю, почему это происходит, но это факт», — заметил собеседник информагентства.