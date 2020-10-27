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    27 октября 2020, 17:12

    Демограф: нежелание рожать детей — это мировой тренд

    Артур Блянихов

    Старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Борис Денисов рассказал ИА Nation News, что нежелание рожать детей является мировым трендом.

    По данным информагентства, россияне объясняют свое нежелание заводить детей следующими причинами: состояние здоровья, нестабильная финансовая ситуация, карьера, квартирный вопрос, отсутствие супруга или партнера, желание пожить для себя.

    «Нежелание рожать детей — это вообще мировой тренд. У людей изменилось отношение к жизни, я не знаю, почему это происходит, но это факт», — заметил собеседник информагентства.