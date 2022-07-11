Демограф Крупнов: Россия выживет, если в каждой семье будет по четыре ребенка

Повысить рождаемость в России можно улучшить с помощью налога на малодетность. Таким мнением в интервью изданию «Абзац» поделился председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.

«Политика государства на рост числа многодетных семей должна быть четко обозначена. В этом смысле предлагаю налог на малодетность. Это вводить нужно срочно, это крайне важно», — заявил он.

Также Крупнов назвал минимальное количество детей в каждой семье. По его мнению, на одну пару родителей должно приходится минимум четыре ребенка. Демограф заявил, что только при соблюдении такой пропорции россияне выживут «и как народ, и как государство».

Он отметил, что налог на малодетность не должен затрагивать родителей, которые не могут иметь потомство из-за констатированного медиками бесплодия. Однако это не касается бездетных, которые должны выплачивать предлагаемые «штрафы». По его словам, помимо введения налога необходимо создать фонд поддержки многодетных семей.

Ранее писатель Захар Прилепин в материале для RT заявил, что России нужны «щедрые, увлекательные, поразительные демографические программы».