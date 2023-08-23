Общество 23 августа 2023, 14:59 Демограф Крупнов: для восстановления института семьи в России потребуется 20-30 лет

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Государству необходимо выдвинуть институт семьи на первый план и начать его восстанавливать как можно скорее. На это может уйти от 20 до 30 лет, сообщил демограф Юрий Крупнов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, на сегодняшний день в России более трети всех семей составляют матери-одиночки. Подобная тенденция указывает на колоссальный кризис семьи в стране.

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Крупнов отметил, что увеличение количества одиноких россиян объясняется переездом молодежи в крупные города.