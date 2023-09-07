Общество 07 сентября 2023, 17:08 Демограф Юмагузин заявил, что каждый третий мужчина в России от 15 до 49 лет умирает от злоупотребления алкоголем

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Каждая третья смерть среди мужчин в России в возрасте 15-49 лет связана со злоупотреблением алкоголем. Об этом сайту kp.ru рассказал демограф Валерий Юмагузин.

Табак и спирт, как заявляют врачи, провоцируют онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Эти две группы болезней и убивают больше всего россиян.

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По словам ученого-геронтолога Алексея Москалева, продолжительность жизни зависит не только от наличия вредных привычек, но и от уровня доходов, здравоохранения, образования и социальной среды в регионе.