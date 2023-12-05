Общество 05 декабря 2023, 18:22 Демограф Чесноков: сухой закон станет эффективной мерой повышения рождаемости

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Введение в России сухого закона с частичным или полным запретом оборота алкогольной продукции станет эффективной мерой повышения рождаемости в стране. Об этом заявил демограф Сергей Чесноков сайту радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, подобные меры демографической политики дали хорошие результаты в советские времена.

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«Потому что часто у жен к мужчинам основная претензия, что они злоупотребляют алкоголем и не занимаются обеспечением семьи в достаточной мере», — подчеркнул Чесноков.

Он также отметил, что повысить рождаемость также помогли бы комплексные меры поддержки студентов и молодых семей.