«Демобилизация будет по плану». Шойгу прокомментировал перенос начала осеннего призыва | 360°

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«Демобилизация будет по плану». Шойгу прокомментировал перенос начала осеннего призыва

Шойгу: перенос начала осеннего призыва не повлияет на сроки демобилизации

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Перенос начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки увольнения отслуживших военнослужащих, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр подчеркнул, что демобилизация будет идти по плану.

«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. Ребята 1 октября начнут возвращаться домой», — заявил Сергей Шойгу, выступая в парке «Патриот».

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Он пояснил, что осенний призыв перенесли из-за достаточно высокой загруженности военкоматов.

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«Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Сам призыв сдвинут на 1-е ноября. А что касается демобилизации — тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану», — заключил министр.

В Подмосковье Шойгу вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра «Авангард».

Сергей Шойгу

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