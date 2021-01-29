Делу об ограничении гимна России на YоuТubе предрекли годы разбирательств

Снятие ограничений на российский гимн в сервисе видеохостинга YоuТubе может оказаться долгим процессом. В Госдуме «360» объяснили, при каком условии вопрос придется решать в судебном порядке.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов пояснил, что правообладателем на YouTube является тот, кто первый публикует контент. Таково устройство хостинга.

«Если они просто опубликовали на каком-то канале давным-давно этот контент и теперь, пользуясь случаем, начинают блокировать весь остальной, размещенный позже, то это будет достаточно просто доказать, предъявив права на интеллектуальную собственность», — подчеркнул парламентарий.

Однако если контент — в том числе российский гимн — зарегистрирован, например, в библиотеке Конгресса как произведение авторства якобы какого-то человека, гражданина США, и довольно давно, то ситуация будет развиваться по другому сценарию.

«Дело будет решаться в судебном порядке. И решать будет американский суд. И как он примет решение — в пользу гражданина США или российского истца [неизвестно]. <…> Все может растянуться на годы», — сказал Свинцов.

Пока остается открытым и вопрос о том, кто выступит истцом — автор музыки, текста или само государство. Серьезно озаботиться им, по мнению зампреда профильного комитета ГД РФ, должен Минюст вместе с МИД.

«Вполне возможно, это будет рассмотрено на уровне Государственной думы. И мы должны этот вопрос не спускать на тормоза, максимально подробно изучить и принять самые жесткие меры», — подчеркнул собеседник «360».

Мы будем вынуждены принять какие-то очень жесткие меры по отношению к компании-владельцу YouTube, чтобы они как-то скорректировали свою политику в отношении нашего национального достояния и государственной символики Андрей Свинцов зампред комитета ГД РФ.

Сам факт блокировки парламентарий объяснил тем, что за произошедшим стоят «профессиональные жуликоватые предприниматели».

«В современном мире деньги зарабатываются абсолютно на всем. В России мало кому в голову может прийти зарегистрировать американский гимн и попытаться пожаловаться в YouTube, чтобы все остальные видео- или аудиодорожки с этим гимном были заблокированы. У нас психология другая, подход другой, а в США это абсолютно нормально — найти любой возможный вариант заработать», — заключил Андрей Свинцов.