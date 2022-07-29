«Деловая Россия» назвала пользу санкций для бизнеса в РФ

Антироссийские санкции помогли оставшимся в РФ бизнесменам сплотиться и начать поддерживать друг друга. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян.

Она отметила, что санкции стали тяжелым бременем для предпринимателей из РФ. Несмотря на это, российские бизнесмены смогли сплотиться и начали поддерживать друг друга.

«Санкции, конечно — тяжелое бремя, обрушившееся на страну. Недаром их называют „беспрецедентными“», — — отметила Каграманян.

По ее словам, у российских бизнесменов есть понимание будущего. Предприниматели осознают, как и куда им двигаться. Более того, они нацелены конструктивно решать все возникающие проблемы.

«Что особенно приятно, бизнес сплотился. Я искренне поражена, как коллеги сейчас поддерживают друг друга», — сказала Кармагян.

Также она отметила, что российские бизнесмены помогают друг другу и обсуждают заботы.