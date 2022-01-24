Дело завели после издевательств над мальчиком в школе под Калугой

В Калужской области после издевательств над пятиклассником в школе города Белоусово завели уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении малолетнего». Об этом сообщили на сайте управления СК по региону.

Над 11-летним мальчиком в школе Белоусова 12 января надругались несколько учеников. По данным СК, пятиклассника решил проучить 14-летний подросток. Вместе с двумя 13-летними друзьями он издевался над ребенком в школьном туалете.

Следователи допросили всех причастных учеников, а также их родителей и педагогов. Сейчас сотрудники СК вместе с органами профилактики выясняют, как обстоит ситуация с воспитанием и условиями проживания в семьях подростков. Со всеми учащимися проводят профилактические и воспитательные мероприятия.

На случай обратил внимание и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он поручил министру образования региона Александру Аникееву внимательно изучить ситуацию совместно с комиссией по делам несовершеннолетних.

Ранее в Новосибирске школьник случайно выстрелил однокласснику в лоб из пневматического пистолета.