Дело завели на УК «ПИК» из-за нарушения содержания лифтов в Химках

Госжилинспекция Подмосковья завела административное дело на управляющую компанию «ПИК-Комфорт». Причиной стало нарушение содержания лифтов одной из многоэтажек в Химках. Жителям приходилось подниматься пешком на 25 этаж.

«За нарушения, допущенные при содержании, в отношении юридического лица управляющей организации ООО „ПИК — Комфорт“ возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщила Госжилинспекция Московской области.

Жилой дом находится на Совхозной улице в Химках. Специалисты инспекции 28 мая проверили работу лифтов в многоэтажке. Они выяснили, что лифтовое оборудование находится в удовлетворительном состоянии, но во втором подъезде оказались неисправны электронные реверсы закрытия дверей.

«Управляющей организации ООО „ПИК — Комфорт“ выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Предписание находится на контроле у Госжилинспекции Московской области», — уточнили в ведомстве.

Ранее на проблемы с работой лифтов пожаловались жители дома № 15 на Совхозной улице. По их словам, подъемники выходят из строя по пять-семь раз за день. В итоге многим приходится ходить пешком на верхние этажи при том, что речь идет о 25-этажке. Управляющая компания отказывалась комментировать ситуацию.