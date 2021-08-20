Дело завели на директора аквапарка, не пустившего ребенка-аутиста

Директор аквапарка в Волжском, отказавшийся пустить в заведение ребенка-аутиста вместе с мамой, стал фигурантом административного дела. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что предприниматель отказал в доступе ребенку с особенностями развития по причинам, связанным с его здоровьем.

«Такие действия содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора при наличии такой возможности», — говорится в сообщении.

В Волжский семья с ребенком-аутистом приехала из Астрахани на отдых. Как рассказала мама мальчика, сотрудники аквапарка не пустили их дальше входа. По ее словам, ей заявили, что посетителям будет неприятно смотреть на ее сына, кроме того, он может кого-нибудь ударить.

Директор аквапарка Григорий Газарян пояснил, что решение приняли из соображений безопасности для мальчика и окружающих.