Дело возбудили на красноярского турагента, научившего обманывать ПЦР-тест

На бывшего директора Anex Tour в Красноярске Екатерину Семенову возбудили административное дело. Она научила туристов, как можно обмануть ПЦР-тестирование и получить отрицательный результат, чтобы попасть на отдых в Египте.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Красноярское» назначили административное расследование в отношении директора филиала туристического агентства, которая разместила в одной из социальных сетей ролик, вызвавший широкий общественный резонанс, — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что возбудили против Семеновой административное дело по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

Ранее бывший директор Anex Tour в Красноярске объяснила свой поступок неудачной шуткой. Она заявила, что не призывала никого обманывать ПЦР-тестирование, чтобы отдохнуть на курортах, несмотря на подтвержденный коронавирус. Семенова отметила, что ее слова неверно истолковали, и предложение залить «Мирамистин» в уши, нос и горло перед тестированием было сказано не всерьез.

Несколько дней назад в Сети появился ролик, в котором турагент рассказала о туристах, отправившихся на отдых в Египет. Она отметила, что первый тест на коронавирус оказался положительным, и чтобы второй точно был отрицательным, отдыхающие использовали «Мирамистин». В результате они попали в Египет — но не по тесту, а по сертификату о вакцинации. Эту возможность ввели именно в день вылета отдыхающих, отметила Семенова.