Дело Виктора Кудрявцева развалилось? Адвокат ученого прокомментировал его освобождение из СИЗО

Адвокат сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева прокомментировал «360» его освобождение из СИЗО. По словам защитника Ивана Павлова, изменение меры пресечения со стороны ФСБ выглядит необычно.

Ученого Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде. Его обвиняли в госизмене Подробнее

Ученого более года содержали в «Лефортово» — самом строгом СИЗО России, напомнил юрист.

«Формально следователь мотивирует это состоянием здоровья, — рассказал Павлов. — Но мы же понимаем, что есть кроме подписки о невыезде более строгий домашний арест. Есть специальные ограничительные меры, которые тоже вводятся судом».

«Виктору Кудрявцеву изменили меру пресечения на самую легкую в виде подписки о невыезде. Прецедентов, когда освобождали обвиняемых по 275-й статье („Государственная измена“) под подписку всего несколько», — добавил он.

Адвокат напомнил, что подобным образом в 2015 году освободилась Светлана Давыдова, дело которой прекратили через несколько месяцев после того, как она покинула следственный изолятор. И эколог Александр Никитин, которому суд вынес оправдательный приговор в 2000 году.

Адвокат отметил, что пока обвинения с Кудрявцева не сняты.

В своем Facebook защитник опубликовал фото с ученым на свободе.

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Виктор Кудрявцев находился под стражей с июля 2018 года. По версии ФСБ, он передал секретные сведения по гиперзвуковым разработкам бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Сам Кудрявцев отрицает вину.

По делу Кудрявцева опрашивали его бывшего руководителя Владимира Лапыгина, осужденного за госизмену в пользу Китая.

Лапыгин был арестован летом 2015 года. Ученого, которому на тот момент было 75 лет, приговорили к семи годам строгого режима за передачу китайскому институту программы расчета аэродинамики летательных аппаратов, развивающих гиперзвуковую скорость.