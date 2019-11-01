Дело в шляпе: врачи рассказали о выборе головного убора

В Москву пришли холода, а это значит, пришло время надевать шапку. Отказ от нее чреват всякими неприятными последствиями, но и выбирать головной убор следует правильно.

О тонкостях, которые следует знать при покупке шапки, рассказали РИА «Новости» врачи. Без нее, отметили специалисты, ходить сейчас не стоит. Иначе возможны воспалительные процессы и даже менингит.

Доктор медицинских наук, профессор Рина Заславская подчеркнула, что голову нужно беречь в том числе и из-за больших перепадов давления: теплая погода сменилась холодной, поднялся ветер.

«Охлаждение ушей, лобной части головы может быть чревато воспалительным процессом, и даже менингитом, особенно если когда-то были какие-то инфекции, то это все может обостряться», — заметила Заславская.

Теплые меховые наушники в такой ситуации бесполезны — нужно закрыть и уши, и лоб. Так человек убережет себя от «дремлющих инфекций».

Кроме того, на морозе можно частично облысеть, заметила врач-трихолог, вице-президент Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас. Это связано как с вероятностью спазма сосудов, так и с заболеваниями, которые требуют лечения антибиотиками.

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Шапку нужно выбирать правильно. Она должна соответствовать погодным условиям и быть из «правильного» материала. При температуре от -5 до -10 градусов подойдет легкий трикотажный головной убор. Лучше всего, если шапка — из натуральной ткани.

Если речь идет о -10…-15 градусах, то выбирать стоит шапки с утеплителем — например, войлочным. Он хорошо сохраняет температуру.

Излишне теплый вариант шапки тоже может навредить здоровью, добавил врач-терапевт Виктор Лишин. Идеально, если она в меру сохраняет тепло, но не перегревает — иначе голова начнет потеть.

«Может быть перегрев кожных покровов, это может вызвать в первую очередь какие-то неприятные ощущения, но и может влиять и на головной мозг, и вызвать головные боли, потому что температура головного мозга повышается», — пояснил Лишин.

По этой же причине стоит снимать шапку в помещениях и в транспорте. Кроме того, ее нужно не забывать стирать. Поэтому неплохо было бы иметь запасной головной убор.