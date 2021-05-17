Дело в отношении Михаила Меня прекратили

Следователи прекратили дело против экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

«Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек в апреле. Подписка о невыезде с него снята», — отметил защитник.

Такое решение суд принял в рамках первого предварительного заседания по делу, которое состоялось 17 мая.

Бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты России обвиняли в растрате 700 миллионов рублей. Ему грозило до 10 лет колонии. По данным следствия, в 2011 году экс-губернатор Мень велел принять ряд документов. На основании этих бумаг компания «Ивановский бройлер» получила 700 миллионов рублей под видом займов.

Следователи считают, что эти деньги на следующий день похитила преступная группа, организатором которой был Мень. Он действовал вместе с бенефициарами группы компаний «Продо». Речь идет об одной из крупнейших в России компаний в сфере агробизнеса.

По этому же делу в качестве обвиняемых ранее привлекли бывшего первого зампредседателя правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора «Ивановского бройлера» Дмитрия Гришина. 17 мая суд принял решение закрыть уголовное дело о растрате и против Гришина.