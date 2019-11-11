Дело уральского гинеколога закрыли после обвинений в помощи пациентке

Гинеколог из Свердловской области Олег Баскаков стал фигурантом дела после того, как назначил сильнодействующие препараты одной из пациенток. Защите врача удалось добиться прекращения уголовного дела, которое закрыли из-за отсутствия состава преступления.

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«Уголовное дело прекращено 1 ноября за отсутствием состава преступления», — сообщил «Коммерсанту» адвокат Сергей Колосовский.

Как рассказал сам Баскаков «Комсомольской правде», постановление о закрытии дела он получил только 11 ноября.

«Его на адрес больницы прислали. Меня никуда не вызывали. Они должны были извиниться, но ничего. Хотелось бы, конечно, чтобы этого дела вообще не было. Оно подорвало мое здоровье. И так профессия связана со стрессом, а тут еще и следствие и суды», — отметил гинеколог.

По словам адвоката Георгия Краснова, в постановлении суда было указано, что медик взял препараты из собственной тумбочки. Такие действия нельзя считать уголовным преступлением, а рассматривать их должны внутри медицинского учреждения.

Олег Баскаков в марте 2019 года принял пациентку с выпадением и язвой матки, которая страдала от сильных болей. Годом ранее у гинеколога умерла мать от рака, которая пользовалась сильнодействующими обезбаливающими. У врача из Новой Ляли остались трамадол и сибазон, которые он прописал женщине, но не заполнил необходимые документы о назначении препаратов. Позже его задержали сотрудники полиции, а Баскакова обвинили в сбыте наркотических веществ.