Дело россиянки, у которой в Италии забрали сына, сдвинулось с мертвой точки

Россиянка Анна Варганова продолжает борьбу за своего сына, которого у нее отобрали социальные службы Италии. В беседе с «360» женщина рассказала, что российский дипломат пообещал ей благополучный исход дела.

Сегодняшним судебным заседанием я осталась довольна. Прибыл вице-консул посольства РФ Ураксин и был со мной на заседании. Он сказал, что плотно работает с этим вопросом и что через некоторое время я смогу забрать ребенка и уехать в Россию к моей тете, в Таганрог. Она ждет меня, готова предоставить жилье нам двоим Анна Варганова.

Также Варганова сообщила, что теперь ей разрешат видеть сына не один раз в неделю, а два. Дни пока не определены, еще рано. «Но хотя бы маленькая победа, я довольна», — заключила женщина.

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Об истории Анны Варгановой стало известно еще летом 2019 года. Россиянка родила сына от итальянца, но тот ее бросил. Женщина самостоятельно воспитывала ребенка. Вместе они жили в комнате в итальянском общежитии.

Несмотря на то, что сын появился на свет в Италии, у него российское гражданство. Когда женщина приняла решение вернуться на родину, соцработники забрали мальчика и ограничили его общение с мамой.

«Ребенок чувствует себя ужасно. Я даже не знаю, где он. Я приезжаю — его ведут как под конвоем. Они настраивают его против меня. Они говорят: «Это мама тебя бросила», — делилась тогда Варганова, которую решили родительских прав.

Она считает, что ее сына хотят отдать на усыновление итальянской семье.