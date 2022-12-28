Общество 28 декабря 2022, 13:39 Дело рэпера Oxxxymiron о призывах к сепаратизму направили в суд Прокуратура Петербурга через суд хочет заблокировать клип рэпера Oxxxymiron РИА «Новости»

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Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направила в суд дело об административном правонарушении за публичные призывы к сепаратизму. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о музыкальном клипе, размещенном в свободном доступе в соцсети на странице у известного исполнителя.

«Проверка прокуратуры показала, что указанный видеоматериал содержит призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что подтверждается экспертизой, проведенной ФГБОУ ВО „Санкт-Петербургский государственный университет“, — говорится в сообщении.

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При этом имя исполнителя не указывается. Однако РИА «Новости» стало известно, что речь идет о рэпере Мироне Федорове, известном как Oxxxymiron (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и его клипе на песню «Ойда», который опубликован на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

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В результате прокуратура направила дело в Октябрьский районный суд Петербурга. Ответчиками по административному делу выступают ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» и Мирон Федоров (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов).

Ранее признанный в России иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что отказался от алкоголя из-за проблем со здоровьем. Он призвал молодежь не злоупотреблять спиртными напитками.