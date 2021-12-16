Дело против тещи рэпера Картрайта прекратили

В Санкт-Петербурге прекратили уголовное дело, возбужденное против тещи убитого рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Женщину подозревали в причастности к убийству музыканта.

Следствие пыталось 15 месяцев доказать, что 68-летняя Елена Кохал имеет отношение к смерти Картрайта, напомнила «Фонтанка.ру».

Дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Постановление, уточнил адвокат Юрий Авдеев, следователь вынес 15 декабря. Юрист подчеркнул, что у Кохал есть право на реабилитацию.

«Включая компенсацию морального вреда за пятидневное содержание в изоляторе и унизительное правосудие. И прокурор должен извиниться», — добавил он.

Елену Кохал заподозрили в пособничестве в убийстве и задержали в октябре 2020 года. Следствие настаивало на ее аресте. На заседании в Смольнинском суде женщина теряла сознание. Меру пресечения пожилой теще рэпера так и не избрали.

Сторона защиты полагала, что в СК надеялись на признание Марины Кохал в убийстве Картрайта после задержания матери. Вдове музыканта предлагали дать признательные показания, чтобы Елена Кохал оказалась на свободе, а отправленный в детдом ребенок вернулся в семью. Вину Марина Кохал не признала и провела в СИЗО почти полтора года. В октябре 2021 года ее перевели под домашний арест.

Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта обнаружили в июле 2020 года в квартире на Невском проспекте. Его вдова уверяла, что хотела представить смерть музыканта от передозировки как бесследное исчезновение. По версии следствия, женщина убила супруга.