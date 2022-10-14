Дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили — СМИ | 360°

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Дело против ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили — СМИ

РБК: уголовное дело ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили

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Уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекратили на этой неделе, сообщил источник РБК. По его данным, дело ректора прекратили.

Источник РБК добавил, что не знает, на каких оснований дело закрыли. По его словам, сейчас Владимир Мау каждый день бывает в академии, «ведет себя уверенно».

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При этом адвокат Мау Алексей Дудник заявил изданию, что пока никак не может это прокомментировать. Официально данные о прекращении уголовного дела правоохранительные органы и представители РАНХиГС тоже не комментировали.

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По данным следствия МВД, Мау был причастен к совершению мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы. Фигурантами дела являются также ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и бывший замминистра просвещения Марина Ракова.

В конце июня суд отправил Мау под домашний арест. В августе меру пресечения заменили на подписку о невыезде. В том же месяце его восстановили в должности ректора.

Уголовное дело

Вузы

Мошенничество

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