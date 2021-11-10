Саратовский прокурор Сергей Филипенко отменил решение об уголовном деле против белоруса Сергея Савельева, который передал СМИ видео с пытками в колонии. Об этом сообщила адвокат Снежана Мунтян.

«Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева 27 октября текущего года было отменено прокуратурой», — приводит РИА «Новости» слова юриста. Собеседница подчеркнула, что никаких уведомлений об отмене дела не получала и узнала об этом случайно во время изучения документов о заключении подзащитного под стражу.

Мунтян отметила, что теперь этой историей будут заниматься следователи. Ранее программист Савельев передал Gulagu.net архив с пытками в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Против него завели уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и заочно арестовали.

Ранее исполняющий обязанности начальника ФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин сообщил об увольнении 18 сотрудников ведомства после истории с публикацией видео с пытками и изнасилованиями осужденных в колонии.