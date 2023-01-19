Общество 19 января 2023, 10:26 Дело против гражданина США завели в России по подозрению в шпионаже ФСБ завела уголовное дело против гражданина США по подозрению в шпионаже РИА «Новости»

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Гражданина США задержали в России по подозрению в сборе разведывательной информации по биологической тематике. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

В отношении него завели уголовное дело по статье «Шпионаж». Действия американца признали направленными против безопасности Российской Федерации.

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Других подробностей по делу ведомство не привело.

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Оперативники ФСБ 17 января на границе России и Грузии задержали жителя одной из стран СНГ по обвинению в причастности к шпионажу в пользу украинских спецслужб.

Мужчину арестовали во время перехода пункта пограничного контроля «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Ведомство уточнило, что задержанному 28 лет, его пособничество силовикам Украины выявили в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий.

Также ранее стало известно, что жителя Твери задержали при попытке перебраться на Украину, где он собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.