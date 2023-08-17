17 августа 2023, 10:43
Дело открыли на сопредседателя движения «Голос» — СМИ
РИА «Новости»: уголовное дело завели против сопредседателя «Голоса» Мельконьянца
Следователи завели уголовное дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* юриста Григория Мельконьянца. Речь идет об организации работы нежелательной на территории России НПО. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.
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Он добавил, что дома у Мельконьянца прошли обыски. Также правоохранительные органы провели их у региональных координаторов — 14 соратников юриста в восьми субъектах РФ. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Мельконьянц является правозащитником, юристом и сопредседателем движения «Голос»*. Оно фокусируется на наблюдении за выборами.
*"Голос» — организация, признанная иноагентом.
Уголовное дело
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