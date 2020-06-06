Дело об убийстве школьницы в Красноярском крае взял на контроль Бастрыкин

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль дела об убийстве и изнасиловании школьницы в Красноярском крае. Ее тело обнаружили в заброшенном колодце 1 июня.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

12-летняя школьница пропала вечером 30 мая в деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края. Вместе со своей 10-летней сестрой девочка посла встречать коров. После этого младшая вернулась домой, а старшая отправилась на детской площадке. Когда она не вернулась домой, напуганные родители начали поиски девочки и обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о пропаже ребенка.

Тело школьницы нашли в заброшенном колодце 1 июня. В тот же день следователи задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки — он дал признательные показания.

В результате следователи возбудили два уголовных дела, одно из которых против должностных лиц центра соцобслуживания населения по статье «Халатность».

Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить ему о ходе расследования этих уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате СК России Светлана Петренко. официальный представитель СК РФ

Кроме того, Бастрыкин потребовал тщательно проверить появившуюся в СМИ информацию. По их данным, сельчане не раз заявляли о группе подростков, которые терроризировали местных жителей. Кроме того, появились сведения о том, что мама погибшей девочки обращалась с заявлением о ранее совершенных попытках изнасилования своей дочери.

Глава СК поручил проверить своевременность реагирования региональных следователей на факты возможных преступлений против ребенка.