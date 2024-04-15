Общество 15 апреля 2024, 23:08 Дело об экстремизме против члена-корреспондента РАН Абрамова поступило в суд Freepik

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Уголовное дело против члена-корреспондента РАН, экс-главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова*, которого обвинили в финансировании экстремизма, поступило в суд. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области», — сказано в публикации.

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Ранее фигуранта решили отправить в психиатрическую больницу на три недели для «проведения стационарной­ экспертизы».

Абрамов* был главой Института программных систем имени Айламазяна РАН и руководил программами по созданию суперкомпьютеров. Правоохранители пришли к нему с обыском в апреле. Как рассказали журналисты, ему вменили перечисление денег Фонду борьбы с коррупцией**. В деле начали разбираться сотрудники ФСБ.

* Сергей Абрамов включен в перечень террористов и экстремистов.

** ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России.