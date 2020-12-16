Дело о споре «Царьграда» и Googlе рассмотрит российский суд

«Все ходатайства Google о неподсудности дела арбитражу отклонены. Назначено основное судебное заседание на 26 января», — уточнил Беспалов.

Помимо прочего, судья сделал замечание американской IT-компании. Он заметил, что ходатайство юристов Google о неназначении основного судебного заседания является давлением на суд. Также иск «Царьграда» против компании поддержал Роскомнадзор.

Летом нынешнего года видеопортал YouTube, который принадлежит Google, удалил аккаунт канала «Царьград» со своей платформы. Причиной этого было названо «нарушение экспортного законодательства». В нашем государстве такая норма не действует. Таким образом IT-компания применила американское право на территории РФ.