Эксклюзив 22 марта 2023, 11:47 Дело о покушении на главу Волгоградской области сочли сфабрикованным Военный суд ЮО отправил в колонию экс-главу управления СК по Волгограду Мурзаева

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Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии бывшего руководителя управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева за покушение на губернатора Андрея Бочарова. Кадры из зала проведения вынесения решения оказались в распоряжении «360».

Такой срок образовался путем частичного сложения наказаний. Причем Мурзаев будет отбывать этот период в колонии строгого режима.

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Помимо тюремного срока, экс-главе регионального управления СК присудили другие наказания. Среди них — лишение звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.

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Свидетель по делу — депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов — заявил, что считает дело полностью сфабрикованным.

«Нет ни одного доказательства вины Мурзаева, предъявленные обвинения надуманны и не основаны на фактах», — сказал он.

По его словам, бывший глава регионального управления СК был легендарным следователем, одним из лучших в России.

Также Осипов предположил, что на Мурзаева завели дело его противники.

«Думаю, что были люди, желающие убрать генерала от антикоррупционной деятельности», — поделился он.

Осипов отметил, что Мурзаев немало времени уделил борьбе с подкупом власть имущих.