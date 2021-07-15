Дело о поддельных сертификатах о вакцинации завели в Москве

Уголовное дело завели в Москве после попыток использования фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса для получения QR-кодов. Об этом пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала РИА «Новости».

Надзорное ведомство изучило материалы проверки, в ходе которой было установлено, что некий человек приобрел поддельные сертификаты о вакцинации и для получения QR-кодов пытался внести данные о них на портал госуслуг.

После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры по данному факту завели уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», сообщила Нефедова. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет либо до шести месяцев ареста.

Ранее в Москве также возбудили четыре дела о продаже фальшивых медицинских справок, дающих право на медотвод от прививки от коронавируса.

Глава правительства Михаил Мишустин ранее поручил семи федеральным ведомствам заняться борьбой с подделкой документов о вакцинации.