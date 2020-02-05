Дело о «лже-хирурге» с Кубани взял под контроль Бастрыкин

Ход этого дела взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. У пострадавшей женщины после операции образовалась фибролипома с участками асептического некроза.

Позднее в региональное следственное управление обратились с жалобами еще пять пациенток псевдо-хирурга. Она не смогла предоставить органам документы о медицинском образовании.

«Сегодня в центральном аппарате СК России обеспечен контроль за ходом расследования уголовных дел, ставших предметом внимания средств массовой информации… Аналогичное поручение глава ведомства дал по озвученной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении „пластического хирурга“ из Краснодарского края», — говорится в сообщении СК РФ.

В мае того же года стало известно о смерти от острой сердечно-сосудистой недостаточности пациентки, которой еще один краснодарский хирург провел операцию по увеличению груди.